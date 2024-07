Sara Errani Olimpiadi Parigi 2024 tennis | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) Cinque. Come ledicon. Al femminile solo Arantxa Sanchez, Samantha Stosur e Venus Williams erano arrivate a tanto: la sua partecipazione, dunque, è già un record. E, con Jasmine Paolini, potrebbe anche arrivare davvero lontano in doppio, dove è tornata in finale al Roland Garros a 10 anni dall’ultima volta nella specialità. Non è escluso che possa disputare il doppio misto con Andrea Vavassori (ma di questo si saprà in via ufficiale il 24 luglio alla chiusura, sul posto, dell’entry list). Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Bologna, 29 aprile 1987 Sport e disciplina:, doppio femminile Quando gareggia: sabato 27 o domenica 28 luglio (1° turno doppio femminile). Eventuali: lunedì 29 luglio o martedì 30 luglio (2° turno), mercoledì 31 luglio (quarti di finale), giovedì 1° agosto (semifinale), domenica 4 agosto (finale bronzo o finale oro).