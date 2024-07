Perseguitata dall’ex marito gli spara con una pistola finta e usa lo spray urticante | denunciati entrambi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Lo ha visto di notte, vicino a casa sua, e gli hato. Pallini in plastica esplosi da una pisola ad aria compressa, ma comunque sufficienti a colpire e ferire leggermente l’ex, dal quale la separazione era stata tutt’altro che serena. L’uomo, 50 anni, intossicato anche da una spruzzata dial peperoncino, ha chiamato subito carabinieri e soccorsi, che sono accorsi in via Val Cavargna a Carlazzo, nel Comasco, sabato sera alle 23.30. Subito ha indicato la ex moglie, 53 anni, come responsabile del ferimento, denunciata per lesioni aggravate. Stalking e aggressione L’aggressione da parte della donna sarebbe avvenuta a causa del timore che l’ex si fosse avvicinato a casa sua con intenzioni poco amichevoli, come ha raccontato ai carabinieri di Porlezza, che hanno anche denunciato l’uomo per atti persecutori.