NBA 2K25 prime previsioni delle valutazioni dei giocatori | i top 50

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di domenica 14 luglio 2024) Cresce l’attesa per l’uscita di NBAe cresce l’attesa per capire quali saranno ipiù forti del gioco. Ecco lesulla valutazione dei. Non manca molto alla pubblicazioneufficiali deidi NBAda parte degli sviluppatori. Se NBA 2K manterrà lo stesso schema degli ultimi anni, ledovrebbero essere rivelate prima del lancio del gioco previsto per il 6 settembre. Al momento , non è ancora noto quando verranno rese pubbliche queste valutazione. Tuttavia, cosa succederebbe se provassimo a prevedere lecomplessive dei primi 50 superstar del gioco, tenendo anche in considerazione alti e bassi della stagione NBA appena conclusa (e vinta dai Boston Celtics)? NBAcomplessive dei top 50Vogliamo sottolineare che la lista che proponiamo di seguito è tratta da un sito di settore anglofono, ma sono diverse altre le liste che potete trovare online che fornisconoanaloghe, ed include i nomi presenti nella top 50 di NBA 2K24: ovviamente i nomi presenti tra i primi 50 in NBA 2K24 potrebbero non essere presenti in questa lista.