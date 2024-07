LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar scatta e fa il vuoto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELADEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE DALLE 10.50 17.16passa tra due ali di folla. Favoloso il pubblico che è giunto numeroso su questa salita per assistere al passaggio dei corridori. 17.15 Evenepoel è a 2? 05?. 17.14 Sono 35 i secondi di Vingegaard. 17.13 Mancano 3 km all’arrivo. La parte più dura della salita è ormai alle spalle e come ieri è qui chepuò fare la diffferenza. 17.12 Evenepoel è a 1? 47? da. Landa segnalato a 2? 33?. 17.11 Vingegaard è a 25? di ritardo. Dal linguaggio del corpo il danese sembra ormai aver deposto le armi. 17.11transita ora sotto lo striscione dei -4 km. Il distacco da qui alla fine potrebbe crescere esponenzialmente.