Incidente moto al Passo della Calla | ferito 26enne

(Di domenica 14 luglio 2024) Il servizio di emergenza 118 dell’Asl Tse è stato attivato alle ore 17.39 per unstradale che ha coinvolto unalungo la SP 310, in prossimità del, nel comune di Pratovecchio Stia. Un giovane di 26 anni è rimastonell’e, dopo l’intervento dei soccorritori, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Donato con un’ambulanza infermierizzataMisericordia di Stia. Il giovane è stato codificato con un codice 2, che indica una situazione di media gravità. Sul luogo dell’sono intervenute anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso e garantire la sicurezza dell’area. L’ha causato rallentamenti al traffico lungo la SP 310, con le autorità che hanno lavorato per ripristinare la normale circolazione il più rapidamente possibile L'articoloalproviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.