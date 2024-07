Estate al mare dall' accesso ai campi sportivi improvvisati | l' ABC dei diritti in spiaggia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 14 luglio 2024) Se voglio fare il bagno in quel punto preciso del litorale, dove c’è un balneare, ma non voglio prendere l’ombrellone, posso comunque andare o devo per forza pagare? Oppure, se vado allalibera con degli amici e ci portiamo sdraio personali e rete da beach volley, sapendo che torneremo anche il giorno successivo, possiamo lasciarle tutto lì fino al giorno dopo? Ancora, se il mio vicino di ombrellone sta fumando e il fumo mi arriva addosso, esiste una legge cui appellarmi per farlo smettere? A rispondere a tutti i quesiti ci ha pensato l’Unione nazionale consumatori stilando un vademecum del consumatore in