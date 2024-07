Ecco gli interventi bandiera del Comune

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) "glisu cui l’amministrazione comunale intende puntare: la realizzazione della piazzetta di via Le Povere (il cosiddetto ‘Capannone del serpente’), l’impianto fotovoltaico sul Foro Boario, la rivisitazione dello spazio antistante la stazione ferroviaria, in collaborazione con Rfi". Così la giunta Ghergo annuncia le opere che ha particolarmente a cuore per la città. Ma non è tutto perché "l’amministrazione comunale sta finalmente arrivando alla conclusione delle pratiche burocratiche per consentire la ripartenza dei lavori sul fiume Giano". Lavori attesi da molto tempo. "Nelle prossime settimane – spiega il sindaco Daniela Ghergo – la giunta approverà il progetto esecutivo della variante che consentirà di completare i lavori della fognatura su piazza Garibaldi, avviando poi una riflessione sul completamento dei lavori dietro il mercato coperto".