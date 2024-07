Attentato Trump nessuno ne parla | chi è la vittima tra il pubblico

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 14 luglio 2024) Washington, 14 lug. (Adnkronos) – Sarebbe stato colpito alla testa, forse perché ”si trovava sulla traiettoria del fuoco incrociato” tra l’attentore e gli agenti che hanno protetto Donald, il sostenitore dell’ex presidente che ha perso la vita durante il comizio del leader repubblicano in Pennsylvania. Lo riporta l’emittente Nbc News citando un testimone oculare, che si identifica come Joseph e che racconta di aver visto lacadere a terra. L’uomo, di cui l’Fbi non ha ancora reso noto il nome, era seduto su una tribuna a sinistra del podio dove stavando.Secondo Joseph, laè morta sul colpo. ”Sembrava che gli spari provenissero da dietro gli spalti e che l’uomo era stato colpito da dietro, alla nuca”, ha aggiunto.