Ora i Rom possono picchiare le figlie Incredibile sentenza della Corte d’Appello di Torino Ecco le motivazioni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 13 luglio 2024) Lascia senza parole unaemessa dalladiche, ribaltando il risultato del processo di primo grado, ha assolto una coppia di genitori Rom accusata di avere picchiato le proprie due. E non si parla di qualche schiaffetto, ma di calci, angherie e pestaggi anche gravi avvenuti, come riferisce il quotidiano Repubblica, “in un ambiente malsano”. Inoltre, “la coppia litigava violentemente anche davanti alle”. I comportamenti dei due accusati, lui 54 e lei 44 anni, avevano portato i giudici di primo grado a condannarli a 2 anni e 6 mesi di carcere. D’altronde, non c’erano dubbi sul fatto che le violenze fossero avvenute, tanto che nemmeno lalo ha messo in discussione. Lo stesso, però, ha deciso di assolvere gli imputati in quanto, testuali parole, “la violenza è un connotato di quell’ambiente“.