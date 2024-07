Musica e cibo nei borghi della montagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Sulla scia del successo degli anni precedenti, prende il via oggi da Pian del Voglio l’edizione 2024 di ’Divini’, la rassegna del Comune di San Benedetto Val di Sambro, svolta in collaborazione con l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, che da anni ripropone il format vincente capace di coniugare la bellezza diinteressanti del territorio e l’enogastronomia locale, il tutto accompagnato da esibizionili live in un’atmosfera piacevole e rilassante. Si riparte dunque dal pittoresco centro storico di Pian del Voglio, a cui faranno seguito idi Qualto il 27 luglio e di Musolesi a San Benedetto Val di Sambro il 24 agosto: in ognuno di questi, una serata che si svilupperà attraverso momenti artistici di vario genere accompagnati con prodotti tipicicultura locale.