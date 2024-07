Dove mangiare e bere a Senigallia I 9 migliori indirizzi scelti da Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 13 luglio 2024) Una cittadina balneare in provincia di Ancona con meno di 45mila abitanti che, in proporzione, può vantare il più alto tasso di concentrazione gourmet di tutta Italia. Benvenuti a, che oltre alla rotonda sul mare cantata da Fred Bongusto negli anni Sessanta, a un mare piacevole e a un fitto calendario di eventi estivi, offre un panorama enogastronomico davvero sorprendente e a tutti i livelli. Ecco i posti da non perdere.Anikò Street food. La firma è di Moreno Cedroni (vedi sotto), e Anikò è un "chiosco" d'autore ideale per un aperitivo o una cena informale all'insegna di chicche come l'Happy Toast con zucchine e salmone, l'hot dog di gamberi, fino alla succulenta lasagna di mare con salsa lime e cocco, oltre al mitico "sushi & susci" Cedroni style.