Dalla guerra al calcio | a Coverciano 40 baby-calciatori ucraini

(Di sabato 13 luglio 2024), 13 luglio 2024 – Le bandiere ucraine sventolano sull’auditorium di, uno dei simboli del Centro Tecnico Federale. Il giallo e il blu si mischiano con il bianco, il rosso e il verde, in una fusione di colori che emana sincera amicizia e cooperazione. Dallo scorso 5 luglio – e fino a lunedì prossimo, 15 luglio – quaranta giovanie calciatriciclasse 2010, 2011 e 2012, accompagnati da dieci allenatori e allenatrici, oltre a un rappresentante della federucraina, hanno avuto la possibilità di ‘evadere’ per qualche giorno dagli orrori della, allenandosi nel cuore delitaliano. Grazie al “cooperation agreement” firmato lo scorso febbraio dai presidenti della FIGC e della federucraina, Gabriele Gravina e Andrii Shevchenko, è stato possibile mettere in pratica questa iniziativa che ha coinvolto ragazzi e ragazze tesserati per la federazione ucraina provenienti dalle aree più colpite dal conflitto in corso, quali Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia e Mykolaiv, con l’obiettivo di superare le difficoltà incontrate nello svolgimento di attività formative e sportive nel territorio ucraino.