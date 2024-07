Valditara vieta gli smartphone in classe fino alle medie | Sanzioni a chi disobbedisce E i compiti andranno segnati sempre sul diario

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Stop ai cellulari ine aiassolo sul registro elettronico. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, in queste ore il ministro dell’Istruzione Giuseppeha scritto una circolare rivolta a tutti i presidi in cui detta le direttive per il nuovo anno scolastico. Da settembre glisaranno banditi daule a partire dalla scuola dell’infanzia e(superiori escluse) anche a fini educativi, salvo i casi in cui il loro uso “sia previsto dal piano educativo individualizzato o dal piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali”. Chi disobbedirà rischierà una sospensione: “Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione provvederanno ad aggiornare i propri regolamenti e il patto di corresponsabilità educativa, anche prevedendo, nella scuola secondaria di primo grado, specifichedisciplinari per gli alunni che dovessero contravvenire al divieto di utilizzo indello”, scrive il ministro leghista.