Uomini e Donne ex protagonista replica a chi l’accusa di aver perso la dignità facendo tv spazzatura

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nelle ultime ore un’exdiha sbottato duramente sui social a causa di alcuni commenti ricevuti. Stiamo parlando dell’ex opinionista Karina Cascella, la quale nelle ultime settimane si è spesso espressa duramente tramite il suo profilo Instagram sia contro Beatrice Valli per alcune sue affermazioni in merito alle collaboratrici domestiche sia contro altre influencer per via dei numerosi errori grammaticali che compaiono nelle storie Instagram. Questa volta, però, al centro dell’attenzione ci è finita lei stessa a causa di un post pubblicato nelle scorse ore e soprattutto della didascalia che accompagna la foto. A corredo dell’immagine, infatti, Karina ha scritto una frase che ha fatto storcere il naso a diversi utenti che hanato duramente il post: “Laha un prezzo altissimo e non è per tutte”.