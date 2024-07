Tessmann come Asllani all’Inter? Non c’è pericolo una soluzione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tannerè vicinissimo a diventare un giocatore dell’Inter. Il club nerazzurro lavora però per evitare un bis di Kristjan, lac’è e andrà presa in considerazione. ACQUISTO – Tannersta per diventare giocatore dell’Inter. O meglio, il club nerazzurro ha l’accordo di massima con il Venezia e gli manca il sì definitivo degli agenti del centrocampista. La situazione è particolare, perché si pensa che un calciatore del Venezia possa accettare sempre l’Inter. Eppuresta valutando le opzioni a disposizione, probabilmente vuole continuare a giocare da titolare e sa che in nerazzurro avrebbe pochissimo spazio.? L’Inter pensa ad altropuò essere paragonatoacquisto a Kristjan