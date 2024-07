Tananai e Annalisa Storie brevi è il brano più trasmesso dalle radio

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 12 luglio 2024)con il loro singolo, già certificato disco d’oro, conquistano il primo posto nella classifica dellesi confermano come una delle coppie musicali più apprezzate e di successo della stagione: il loro singolo, già certificato disco d’oro, conquista oggi la posizione dipiù, conquistando la #1 nell’airplay generale, #1 nella classifica italiana e #1 anche nella classifica tv (fonte: EarOne). Da settimane stabile in Top5 dei singoli più venduti Fimi/Gfk e in Top10 Italia su Spotify, Amazon Music e Apple Music,è stato pubblicato lo scorso 5 giugno per Eclectic Records in licenza Capitol Records (Universal Music) / Warner Music. Il singolo, che segna la prima collaborazione artistica tra i due cantanti, racchiude alla perfezione l’anima pop e cantautorale di entrambi, le cui voci si mescolano e si intrecciano alla perfezione.