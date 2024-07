Tajani alla Cina | Può convincere la Russia a seguire la via della pace smetta di sostenerla militarmente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) “La? Le chiediamo di non sostenerela, ma anzi di convincerla a tornare a più miti consigli, abbandonare i territori illegalmente occupati e sedersi ad un tavolo dicon Zelensky, altrimenti dovremmo accettare le proposte di Putin che dice di arrenderci, ma la resa è il contrario”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonionel corso di una conferenza stampaFarnesina. “Noi non siamo per la resa ma per il pareggio, per fare in modo che ci sia equilibrio nel confronto militare fra lae l’Ucraina – ha proseguito il ministro degli Esteri – e quindi che lanon sia la vincitriceguerra ma sia costretta a ritirarsi dalle zone occupate nel quadro di un accordo politico che porti”.