Sono fuori dal progetto Juventus | ecco di chi vuole sbarazzarsi Thiago Motta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) La nuova stagione è iniziata. La2024-25 si è radunata oggi, giovedì 11 luglio, al J-Medical, per svolgere i test fisici di rito. Nel pomeriggio poi l'allenamento alla Continassa che darà il via alla nuova annata. Stamattina a Torino c'erano diversi calciatori come Locatelli, Rugani, De Sciglio, Miretti, Perin, Pinsoglio, Nicolussi Caviglia, Djalò. Oltre a loro, anche due nuovi acquisti su tre come Di Gregorio e Thuram, quest'ultimo ufficializzato mercoledì. Quindi i giocatori rientrati dai prestiti come Soulé, Huijsen, Arthur, oltre a un nutrito gruppo di giovani della Next Gen. Mancavano tutti i big, che rientreranno solo dopo gli impegni da Europeo e Coppa America, ma perè stata comunque l'occasione per farsi conoscere dai suoi e mettere in chiaro subito alcuni concetti, di gioco e non solo.