Patrizia Groppelli e il tradimento dell’ex marito con Daniela Santanchè | Ho portato le corna pubblicamente mi ha salvato la vita Alessandro Sallusti Dopo due stent al cuore e un’anestesia mi ha baciata

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ci sono gli opinionisti chiamati per le loro opinioni un tanto al chilo, ci sono quelli chiamati a riempire dei vuoti e poi ci sono quelli – i più ambiti – che tutti i talk voglio perché sanno come accendere il dibattito., giornalista e opinionista di punta dei talk di Mediaset, appartiene di diritto all’ultima categoria. Se c’è da discutere, non si sottrae mai. Se c’è da battibeccare, pure. Se c’è da stuzzicare, ci sguazza. Anche quando si sfiora il trash, non ha paura di sporcarsi le mani. “Seguo un’unica regola: non me la prendo mai coi deboli e con i cretini”, precisa a FqMagazine, raccontando le origini (televisive e non), l’amore con(nato su un letto di ospedale) e, per la prima volta, ancheamicaSantanché: “Oggi posso dirlo: senza volerlo, Santanché mi ha fatto il regalo della”.