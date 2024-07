New England Revolution contro Orlando City | il viaggio dei Lions è ancora davanti a loro dice Pareja

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 12 luglio 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’allenatore dell’, Oscar, spera che la sua squadra possa proseguire il suo cammino nei play-off prima di affrontare la Newquesto fine settimana. Ihanno ottenuto vittorie consecutive con una prestazione degna di un campioneil DC United nell’ultima partita, regalando una prestazione a cinque stelle all’Inter&Co Stadium. Ilultimo risultato li colloca al settimo posto nella Eastern Conference, a cinque punti dallo Charlotte FC.sostiene che la sua squadra deve continuare a migliorare per puntare a scalare la classifica, convinto che i suoi giocatori abbiano trovato sicurezza e un feeling in una fase importante della stagione.