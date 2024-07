Morata vittima del machismo tossico che ancora abita il calcio El Mundo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 12 luglio 2024) Elfa un ritratto di. Vuole capire perché l’attaccante spagnolo, finalista di Euro 2024, viene così tanto bistrattato in patria.ha una media realizzativa migliore di qualsiasi altro attaccante, si comporta bene, non fa casini. Certo, “ci sono ragioni per criticare. Il suo Europeo non è brillante, anche se non è da buttare come qualcuno vorrebbe farci credere“. La critica calcistica va bene ma tutto il resto non può essere accettato. “Molti limiti sono stati superati questa settimana. Molestie che non dicono nulla dima tanto dello stantio ambiente del“. Attaccanoperché non è abbastanza macho Il problema reale è uno.è vulnerabile e non nasconde il suo essere vulnerabile. Questo alla gente fa paura.