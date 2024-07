LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto a 60 km dall’arrivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) 13.02 Femke Gerritse (Team SD Worx – Protime) ed Alessia Vigilia (FDJ – SUEZ) hanno 22? di vantaggio 13.00 Accelerazione di Alessia Vigilia e Femke Gerritse che hanno guadagnato qualche metro in un tratto di discesa. 12.58 100 km percorsi! La velocità media mantenuta finora è di 34.2 km/h. 12.55 La difficoltà di questaè data non tanto dalla pendenza delle salite bensì dalla lunghezza e dai metri di disllo che saranno in totale 2634. 12.50 Tra una ventina di chilometri inizierà la salita di Penne (6.8 km al 4.3%). Ricordiamo che la temperatura sfiora i 35 gradi. 12.47 Ricordiamo la classifica generale deldopo la frazione di ieri vinta da Lotte Kopecky: 1 LONGO BORGHINI Elisa Lidl – Trek 12:07:47 2 KOPECKY Lotte Team SD Worx – Protime +0:03 3 LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ – SUEZ +0:38 4 LABOUS Juliette Team dsm-firmenich PostNL +0:49 5 (LE COURT) PIENAAR Kimberley AG Insurance – Soudal Team +0:51 6 NIEDERMAIER Antonia Canyon//SRAM Racing +1:06 7 FISHER-BLACK Niamh Team SD Worx – Protime +1:07 8 GARCÍA Mavi Liv AlUla Jayco +1:33 9 AALERUD Katrine Uno-X Mobility +1:34 10 ROOIJAKKERS Pauliena Fenix-Deceuninck +1:34 12.