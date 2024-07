Calcio femminile l’Italia si qualifica agli Europei se… Le combinazioni prima della Finlandia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024)ha pareggiato con l’Olanda per 0-0 nella penultima partita dellezioni2025 die occupa il terzo posto nella classifica del gruppo 1. Le azzurre hanno raccolto sei punti in cinque partite (una vittoria, tre pareggi, una sconfitta) e sono alle spalle dell’Olanda (8 punti) eNorvegia (6 punti, scontri diretti pari con le azzurre, ma miglior differenza reti globali). Soltanto le prime due classificate staccheranno il pass diretto per la rassegna continentale esi giocherà il tutto per tutto martedì 16 luglio. Le ragazze di Soncin ospiteranno lacon due risultati a disposizione per fare festa: battere la(in questo caso almeno una tra Olanda e Norvegia resterebbe alle spalle, visto che è in programma lo scontro diretto) oppure pareggiare l’incontro e contestualmente sperare che l’Olanda batta la Norvegia (a parità di punti le scandinave sarebbero davanti alle azzurre).