Brucia la provincia altri due incendi a Pesaro e Fano

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 luglio 2024 – Ladi, letteralmente. Nella mattinata di oggi si sono verificatidue pericolosi. Il primo, intorno alle 9, si è verificato nell’azienda Cartfer che si occupa di raccolta differenziata, in strada Fornace Vecchia, in un impianto di stoccaggio di materiali plastici. I vigili del fuoco sono stati impegnati a lungo per domare le fiamme. Ancora in corso di accertamento le cause del rogo che tuttavia, stando alle prime ricostruzioni, non ha danneggiato la struttura. L’Arpam è sul posto per controlli e non si segnalano feriti o intossicati.o a Montelabbate (): a fuoco capannone della Massanelli Impianti Sempre nella mattinata di oggi, a, in viale Aldo Moro, è andato a fuoco un furgone forse per cause elettriche.