Toni Nadal risponde a Djokovic | Normale che il padel abbia successo è più divertente

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2024)su El Pais commenta le parole diche in una recente intervista aveva parlato di tennis,e dell’impossibilità per molti tennisti di vivere di solo sport professionistico. “– precisa lo zio di– ha espresso la sua preoccupazione per il futuro del tennis“. Pratichiamo sport per svago, per la salute e per il nostro bisogno di interazione sociale. Ilsoddisfa tutti i requisiti Il pensiero disulle preoccupazioni di: “Per quanto riguarda il primo problema, sostiene che le cause sono di natura economica ma, dal mio punto di vista, la fuga dei tennisti verso altri tipi di racchetta è dovuta più ad un cambiamento della società che alla ricerca di redditività da parte di i club“. Non sarebbero i club di tennis a cambiare, quanto i clienti che chiedono altro.