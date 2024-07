Temptation Island 11 Raul Dumitras porta in tv un modello negativo di gelosia | risponde l’autrice Raffaella Mennoia

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 11 luglio 2024), autrice die Uomini e Donne, ha svelato alcuni retroscena sul reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Intervistata da La Repubblica, il braccio destro di Maria De Filippi ha spiegato che i concorrenti dinon fingono, come invece alcuni spettatori hanno ipotizzato: Nessuno recita, o almeno recitano sé stessi: i concorrentino in scena quello che sono. Se vogliamo intenderla con Pirandello, vengono a recitare loro stessi, però non è una recita. Nei reality i “nip”, i non famosi, sono veri. Ci sono telecamere che non vedi e te le dimentichi. Poi c’è il lavoro degli autori, siamo un gruppo unito con le nostre simpatie e antipatie. Ma non si dice ad un concorrente “fai questo”.