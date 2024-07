Sospeso nel vuoto sullo Stretto di Messina Un uomo ha unito Scilla e Cariddi e non è Salvini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ha camminatonel. Un puntino piccolissimo, immerso nel blu del mare, nell’azzurro del cielo. Sfumature che parevano lì solo per esaltare l’immenso sforzo dell’contro i limiti della natura. Si può camminare su un filo appeso ad oltre 200 metri da altezza dal livello del mare per 3,5 km su una fettuccia larga, ma sarebbe meglio dire stretta, 1,9 cm? Jaan Roose, lo slackliner estone di 32 anni, può. E poco importa se a meno di cento metri dal record del mondo è caduto. Per 3,4 km l’ha fatto. Lasciando i messinesi sbigottiti. Lo hanno guardato tutti. Mento in alto e mente incredula. “Secondo me, cade”, ha scritto più di qualcuno sui social. Mentre qualcun altro chiedeva: “Ma una granita al Bar del Sud, bello sittato, no?”. Roose non era seduto e non mangiava granita.