Messina clamorosi ritardi nella scelta del ritiro | in discussione il campionato?

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’Acrsta vivendo un periodo di incertezza riguardo alla programmazione delpre-, un elemento cruciale per prepararsi adeguatamente alla stagione sportiva ormai imminente. Ladel luogo e del periodo del, tradizionalmente fissata con largo anticipo, quest’anno è stata ritardata per diversi motivi suscitando preoccupazioni tra tifosi, giocatori e staff tecnico: Le recenti vicende societarie, tra cui le trattative, ferme al palo, per la cessione del club al fondo anglo-americano, hanno monopolizzato l’attenzione della dirigenza, distogliendo le energie dalla pianificazione sportiva. Le difficoltà finanziarie per garantire strutture di qualità e servizi efficienti. Le prospettive e le possibili soluzioni La dirigenza dell’Acrsta cercando di correre ai ripari per garantire comunque unall’altezza delle aspettative.