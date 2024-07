La Moncaro può ancora salvarsi se i nuovi dirigenti si faranno da parte Parla l' ex presidente Doriano Marchetti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 11 luglio 2024) Botta e risposta a suon di conferenze stampa tra ie gli ex vertici della cooperativa marchigiana Terre Cortesi-. Dopo l’infuocata assemblea dello scorso 9 luglio (finita nuovamente con l’intervento delle forze dell’ordine), l’exha convocato per oggi una conferenza stampa nell'agriturismo Cadabò di Monecarrotto per poter rispondere delle accuse che gli sono state mosse. Immediata la risposta dell'attuale, Donatella Manetti, che ha convocato i giornalisti per le 10.30 dello stesso giorno nella Cantina di Montecarrotto perre del futuro di. In questa intervista esclusiva al settimanale Tre Bicchieri del Gambero Rosso,risponde punto su punto alle affermazioni di Manetti che, nell’intervista della scorsa settimana, aveva attributo tutte le colpe della situazione attuale all’ex gestione.