La confessione di John Elkann | Negli ultimi 25 anni ho temuto di non farcela

(Di giovedì 11 luglio 2024) Torino, 11 luglio 2024 – I successi ma anche i momenti di difficoltà davanti ai quali “abbiamodi non”. E’ un, presidente del gruppo Stellantis, che non nasconde la paura avuta per la Fiat e le sue attività nel corso dell’ultimo quarto di secolo di vita di una storia, del marchio torinese, che dura da 125. Il presidente di FCA, FCA Italy e Ferraridurante l?investor day di Exor presso la fondazione Agnelli, Torino, 21 Novembre 2019 ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO ''La Fiat ha attraversato crisi, guerre, calamità naturali. Nel mio caso, questi25sono stati duri; ho e abbiamo avuto anche paura di non, di fronte alle tantissime avversità che abbiamo dovuto affrontare. Ma non abbiamo mai smesso di lavorare, di cercare soluzioni, di credere nel nostro futuro e di difendere con tenacia quello che abbiamo costruito''.