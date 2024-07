Il coraggio di Southgate | ha finalmente sostituito Harry Kane e ha cambiato il corso della storia Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’Inghilterra ha battuto l’Olanda nei minuti di recupero finali del match (2-1) con un gol di Watie Watkins, subentrato a. Jamie Carragher scrive sulin merito aldi. La svolta diè arrivata quando hacon Watkins Tre anni fa Garethnon è riuscito a fare il cambio che avrebbe potuto far vincere all’Inghilterra l’Europeo. Ieri sera a Dortmund ne ha fatto uno che potrebbe poi essere ricordato nelladel Paese. L’avventura del ct con la nazionale può essere riassunta in questi due momenti: quando non riusciva a toglieredal campo e quando lo ha fatto. In molti hanno sostenuto che nel match contro l’Italia del 2021 la sconfitta fu dovuta alla strategia inglese di proseguire con il suo centravanti incapace di far soffrire gli italiani.