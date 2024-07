Firenze parono i centri estivi REstate attivi di Robert F Kennedy Human Rights Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Hanno preso il via a(R)Estate, un'iniziativa promossa dall'AssociazioneF.e dedicata ai bambini tra i 7 e i 10 anni di famiglie che si trovano a vivere una situazione di vulnerabilità. Questo progetto, gratuito per i bambini e le bambine che vi partecipano, è stato reso possibile grazie al prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio die della Fondazione Cipollini, oltre al supporto della squadra del ristorante Atto di Vito Mollica che ha donato il materiale necessario per la realizzazione delletà. I(R)Estatesi tengono nella RFK International House in Via Ghibellina e offrono una vasta gamma dità educative e ricreative per bambini e ragazzi, con un percorso sulle emozioni, i diritti umani e la legalità e mirate a promuovere la crescita personale e sociale.