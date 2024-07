È morta Shelley Duvall indimenticabile Wendy in Shining

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) È morta, l’attricenel ruolo di, la moglie di Jack Torrance (Jack Nicholson) in. Aveva compiuto 75 anni il 7 luglio. Il film di Stanley Kubrick, tratto dal romanzo di Stephen King, diede la definitiva popolarità all’attrice che aveva già debuttato con Robert Altman, recitando in tutti i suoi film fino a quel momento. Nata il 7 luglio 1949 a Houston, Texas,ha iniziato la sua carriera nel mondo del cinema grazie al suo incontro con Robert Altman, il regista che l’ha scoperta e l’ha voluta in numerosi suoi film, tra cui “Brewster McCloud”, “McCabe & Mrs. Miller”, “Thieves Like Us” e “Nashville”. La sua interpretazione diTorrance in “” è rimasta una delle più iconiche nella storia del cinema, grazie alla sua capacità di trasmettere il terrore e la vulnerabilità del personaggio in un contesto di crescente follia.