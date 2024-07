Beach Volley Elite16 Vienna | Menegatti-Gottardi volano agli ottavi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Martae Valentinaproseguono la loro avventura neldi, accendendodi finale. Il duo azzurro, impegnato sulla sabbia austriaca per il settimodella stagione diPro Tour, ha affrontato oggi l’ultimo match della Pool C. Nella giornata di ieri,avevano battuto le tedesche Schneider-Kozuch (21-15, 21-19), per poi avere la meglio anche contro le brasiliane Thamela-Victoria (21-13, 19-21, 15-10). Questo pomeriggio, le due atlete tricolori si sono dovute arrendere alla coppia tedesca Muller-Tillmann, che ha vinto l’incontro al tie break (26-24, 16-21, 15-10). I risultati ottenuti nella giornata di ieri permettono però alla coppia italiana di accedere, in programma domani alle 10:30 contro le statunitensi Scoles-Flint.