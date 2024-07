Balneari | P De Luca e Gnassi Pd ‘caos nel settore per immobilismo governo’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “L’inerzia e l’incapacità del Governo e della maggioranza hanno messo il comparto balneare, colonna del turismo italiano, in una situazione mai vissuta da operatori e comuni italiani e dall’intero paese: il non affrontare la direttiva Bolkestein sulle concessioni ha creato ormai il caos totale dal punto di vista giuridico e lasciato senza alcuna certezza e prospettiva il futuro delle spiagge e delle coste italiane. Decidere di non decidere non risolve nessun problema, si ripercuote in negativo sui comuni che lasciati soli non possono che provare ad interpretare autonomamente il caos normativo”. Così Piero De, capogruppo Pd Commissione Politiche Ue, e AndreaCommissione attività produttive ex sindaco di Rimini.