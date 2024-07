Alex Marangon continuano le indagini Nuovo sopralluogo dentro e fuori l' abbazia di Vidor

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 11 luglio 2024)leper scoprire cos’è successo ad, il barista 25enne di Marcon (Venezia) scomparso il 30 giugno e il cui corpo è stato trovato il 2 luglio in un isolotto del fiume Piave alle Grave di Ciano. Ieri all'di, nel trevigiano, sono tornati i carabinieri con gli specialisti: hanno setacciato la struttura sconsacrata e i percorsi che da lì portano al fiume. Un, quindi, per cercare di individuare il punto in cui il giovane è stato ucciso. Oggi è atteso un punto stampa del procuratore.