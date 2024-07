Tragedia nella notte | si schianta contro il guardrail muore 21enne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un’altra vita spezzata sulle nostre strade. Alle prime luci dell’alba, verso le 4.20 di oggi, mercoledì 10 luglio, unresidente nel Bresciano è rimasto vittima di un tragico incidente sull’autostrada Brebemi, poco distante dall’uscita di Calcio. Il giovane, nato in città, stava viaggiando in direzione della nostra provincia quando è avvenuto il dramma.Leggi anche: Investe e uccide un parente: l’ipotesi incidente non convince Le indagini sulla dinamica dell’accaduto sono ancora in corso, con gli agenti della polizia stradale di Chiari impegnati a ricostruire i fatti. Pare che il giovane abbia perso illlo della sua Polo Volkswagen, finendoil. Tuttavia, resta un mistero come il corpo sia finito in mezzo alla carreggiata, venendo poi travolto da un tir.