Toscana indennità per chi è senza stipendio da 6 mesi | ecco come fare domanda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Firenze, 10 luglio 2024 – La Regioneha messo a disposizione 420mila euro destinate a chi è rimasto. Ciascun lavoratore (fino all’esaurimento delle risorse) riceverà un’di accompagnamento di 750 euro mensili per un massimo di quattro, per partecipare a percorsi individuali di politiche attive, con l’obiettivo di ricollocarsi sul mercato del lavoro., in dettaglio, a chi spetta l’richiederla. I beneficiari Nell’avviso pubblicato sul bollettino della Regionesi legge che “sono individuatidestinatari del programma di politiche attive”, e quindi dell’, “i lavoratori occupati a tempo indeterminato interessati da crisi aziendali di particolare rilevanza per il territorio regionale o locale, a carico dell’unità di crisi regionale, che coinvolga almeno 100 lavoratori a decorrere dall’anno 2021 a seguito di riconversione, riorganizzazione, ristrutturazione, cessazione delle attività aziendali o parti di essa”.