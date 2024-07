The Last of Us – Stagione 2 | nuove foto dal set della seconda stagione

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Theof Us –2:dal setAll’inizio di quest’anno, abbiamo avuto una prima visione sfocata del set delle riprese di Isabela Merced nei panni di Dina per ladell’adattamento di Theof Us –2:HBO. Ora, grazie ad alcunedal set di Vancouver, possiamo osservare molto meglio l’attrice di Madame Web e Superman mentre pattuglia le strade con la pistola spianata accanto a Bella Ramsey nei panni di Ellie. Se hai giocato al videogioco Theof Us Part II, questeprobabilmente ti sembreranno molto familiari. In caso contrario, attenzione ai principali spoiler. Seguono SPOILER Lemostrano le due ragazze che pattugliano la strada. Sulla base di questi scatti, diremmo che ci sono buone probabilità di vedere Ellie e Dina poco dopo essere arrivate a Seattle alla ricerca di Abby (Kaitlyn Dever) e dei suoi alleati del Washington Liberation Front dopo che hanno brutalmente ucciso Joel (Pedro Pascal).