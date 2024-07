Super vincita a Gualdo Tadino | centra il 9 e porta a casa 100mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 - Colpo grosso a, dove la fortuna sembra ormai essere di. Il 10eLotto frutta un premio eccezionale: 100 mila, grazie ad un 9to in pieno, nell'estrazione abbinata a quella del Lotto di martedì 9 luglio. Questaè altissima, ma è solo una piccola parte dei premi distribuiti, che solo in quella giornata, come riAgipronews, hanno raggiunto un totale di 26,7 milioni diin tutta Italia. Dall’inizio del 2024, i premi complessivi distribuitiano i 2 miliardi di. Detto questo non è la prima volta che l’Umbria si distingue per vincite di rilievo. Tra le più recenti, quella di giugno, quando un giocatore di Perugia ha ottenuto unadi 50.000grazie all’estrazione del 10eLotto del 20 giugno, utilizzando l’opzione Extra.