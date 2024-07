Solari per i capelli come scegliere il prodotto giusto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) D’estate, sia al mare che in montagna, oltre a munirsi di adeguata protezione solare per la pelle di viso e corpo è fondamentale utilizzare prodotti specifici che creano uno strato protettivo sulla fibra capillare. Raggi(ancora più potenti ad alta quota), salsedine, cloro possono essere fattori che causano disidratazione e secchezza a cute e lunghezze, per non parlare di eritemi, ustioni e scottature in testa estremamente fastidiose, oltre che antiestetiche. Tipologie Le formulazioni moderne di protezione solare persono arricchite con ingredienti naturali e idratanti. I prodottiper la chioma aggiungono spesso un gradevole profumo estivo alla testa, ma mantengono anche iidratati e in salute. Di solito sono disponibili in diverse versioni, con caratteristiche che si adattano a differenti esigenze.