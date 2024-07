Presidenza del Verdi Stallo su Magnani L’incarico può saltare per la legge Severino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Pisa, 10 luglio 2024 – La nomina di Pierpaoloalla guida del teatro potrebbeper ragioni tecniche, oltre che politiche. Stando ai rumors, infatti, l’ex assessore non può assumerein ossequio allache stabilisce l’inconferibilità a chi ha avuto incarichi apicali nella pubblica amministrazione nell’anno precedente:, assessore alla cultura uscente fin al voto del 2023 non avrebbe dunque i requisiti per assumere la. Senza contare, comunque, che, in seguito alla rinuncia di Susanna Ferulli, il consiglio di amministrazione manca di un componente e al momento non ne sarebbero stati individuati di nuovi. Da Palazzo Gambacorti non arrivano comunicazioni ufficiali e già questa è una prima conferma dell’impasse che si è creato.