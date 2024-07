Il ritratto Torregrossa un amore e mille difficoltà

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Quello che avrebbe potuto essere, è stato vicinissimo a esserlo, quasi lo è stato, ma mai, a questo punto, sarà. Le strade di Ernestoe del Pisa sembrano essere pronte a separarsi dopo due anni e mezzo. Il numero dieci, come noto, non è stato convocato né per il raduno iniziale del Pisa di lunedì, né farà parte almeno inizialmente dei convocati per il ritiro di Bormio (con lui, anche Hermannsson, Jureskin e Ionita). Al momento, l’unica squadra che ha presentato richiesta aè il Brescia, piazza nella quale il giocatore ha lasciato ottimi ricordi, annessa promozione in Serie A. L’italo-venezuelano non rientra al momento nei piani di Filippo Inzaghi, che oltre a cercare un attaccante di spessore (come dimostrato dai rumors per Coda e Lapadula), è chiamato a far esplodere Nicholas Bonfanti, oltre a Moreo che già ha avuto sia a Venezia che a Brescia (con ottimi risultati).