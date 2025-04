Ilnapolista.it - Napoli, Anguissa favorito su Gilmour. Sarebbe stato meglio avere Conte in panchina ma è squalificato (Sky)

L’inviato di Sky Sport a castel Volturno, Massimo Ugolini, sulle ultime notizie alla vigilia della trasferta dela Bologna. Non ci saràin. La sua squadra sarà diretta dal vice Stellini.Ilha battuto tutte le prossime avversarie, compreso il BolognaLe parole di Ugolini:«Le statistiche raccontano di risultati positivi conquistati da Stellini quando ha dovuto sostituire. Non ci si dovrebbe preoccupare più di tanto. Ovvio che considerando il valore dell’avversario, la delicatezza della partita,a bordo campo.tutta la rosa a disposizione, ci sarà abbondanza nelle scelte. Un ballottaggio: Anguisasua centrocampo.nel segno del 4-3-3.troverà il modo di caricare la sua squadra. L’importanza della partita è così grande che i giocatori non penso verranno condizionati dall’assenza diin