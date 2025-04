TikTok guadagna dai video in cui i bambini chiedono l’elemosina A loro lascia le briciole L’inchiesta del Guardian | Alcuni sono costretti

Tre bambini piccoli posano rannicchiati davanti a una telecamera, a gambe incrociate e con le mani a coppa. «Per favore aiutateci. Siamo molto poveri», supplica uno di loro da una capanna di fango in Afghanistan, mentre fissa l'obiettivo di un telefono che trasmette le immagini in diretta su TikTok. Dall'altra parte degli schermi, migliaia di persone provenienti da tutto il mondo guardano il video e non di rado donano monete virtuali che possono essere poi convertite in denaro reale dai piccoli mendicanti. Quella delle elemosine in diretta su TikTok è una pratica estremamente diffusa. Secondo un'inchiesta del Guardian, la piattaforma social promuove attivamente questi video e trae guadagno dal traffico che essi generano, tanto che solo piccola parte dei proventi totali arrivano ai bambini.

