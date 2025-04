Skriniar in Serie A | lo scambio sblocca l’affare

scambioMilan Skriniar come Osimhen. La destinazione turca è stata accettata per trovare spazio e rilanciarsi dopo alcune stagioni complicate. Ma la volontà del calciatore è molto chiara: tornare in uno dei campionati europei più importanti da protagonista. Per questo motivo il riscatto del Fenerbahce non è assicurato. Anzi per il centrale potrebbero aprirsi anche le possibilità di una nuova esperienza in Serie A. Dalla scorsa estate si parla di un suo rientro viste le difficoltà avute nel PSG, ma le cifre non hanno mai consentito di arrivare alla fumata bianca.Skriniar in Serie A: lo scambio sblocca l’affare (Lapresse) – calciomercato.itOra, però, c’è la possibilità di uno scambio che potrebbe cambiare un po’ le carte in tavola. Calciomercato.it - Skriniar in Serie A: lo scambio sblocca l’affare Leggi su Calciomercato.it Il difensore potrebbe non essere riscattato dal Fenerbahce e ritornare nel nostro campionato. Una big è pronta a mettere sul tavolo unoMilancome Osimhen. La destinazione turca è stata accettata per trovare spazio e rilanciarsi dopo alcune stagioni complicate. Ma la volontà del calciatore è molto chiara: tornare in uno dei campionati europei più importanti da protagonista. Per questo motivo il riscatto del Fenerbahce non è assicurato. Anzi per il centrale potrebbero aprirsi anche le possibilità di una nuova esperienza inA. Dalla scorsa estate si parla di un suo rientro viste le difficoltà avute nel PSG, ma le cifre non hanno mai consentito di arrivare alla fumata bianca.inA: lo(Lapresse) – calciomercato.itOra, però, c’è la possibilità di unoche potrebbe cambiare un po’ le carte in tavola.

Skriniar in Serie A: lo scambio sblocca l’affare. Milan Skriniar, il PSG lo scarica: Napoli e Juve ci pensano. Skriniar, niente Napoli: va al Fenerbahce, che molla Pavlovic. Napoli, Skriniar e Garnacho! Conte scatenato, Kvara al Psg per lo Scudetto. Skriniar Juventus, contropartita in Serie A? Lo scambio. Il Psg lo scarica, Skriniar torna in Serie A: doppio indizio. Ne parlano su altre fonti

Skriniar vuole la Juventus, ma il nodo è lo stipendio - Dall’altro lato, lo stesso Skriniar sembra favorevole a un ritorno in Serie A, un campionato che conosce bene e nel quale potrebbe ritrovare la continuità perduta. Nonostante le possibilità ... (msn.com)

Dalla Turchia: Skriniar di nuovo in Serie A, le cifre del colpo - Difficilmente infatti sarà possibile trattenerlo ancora, con addio al PSG che però arriverà ugualmente, considerando che Luis Enrique lo vede lontano dal suo progetto alla Torre Eiffel. Skriniar via ... (spazioj.it)

Skriniar vuole tornare in Italia: lo scambio con Kvaratskhelia, l'ingaggio e la richiesta al PSG - VUOLE TORNARE IN ITALIA - Il difensore slovacco è da tempo scontento alla corte di Luis Enrique che non lo ... in Serie A in cima alla lista delle sue preferenze. PROBLEMA INGAGGIO - Skriniar ... (msn.com)