Firenze Half Marathon | vittoria con record per il kenyota Kipkorir Tra le donne successo della sudafricana Pee

Il keniota Evans Kipkorir ha vinto la Half Marathon di Firenze, stabilendo oggi, domenica 6 aprile 2025, anche il record della gara, chiusa in 1 ora 1' 51" (superando il vecchio primato di 1:01'57" stabilito nel 2023). Tra le donne successo della sudafricana Pee.

