Tamponamento fra due auto a Compiano | due feriti uno grave

Tamponamento poco prima di mezzogiorno in una frazione di Campiano.Due auto sono venute a contatto per cause in corso di accertamento. Sul posto 118 e vigili del fuoco. Due i feriti, uno lieve e l'altro con traumi più gravi.Entrambi sono stati portati all’ospedale di Borgotaro. Parmatoday.it - Tamponamento fra due auto a Compiano: due feriti, uno grave Leggi su Parmatoday.it poco prima di mezzogiorno in una frazione di Campiano.Duesono venute a contatto per cause in corso di accertamento. Sul posto 118 e vigili del fuoco. Due i, uno lieve e l'altro con traumi più gravi.Entrambi sono stati portati all’ospedale di Borgotaro.

Tamponamento fra due auto a Compiano: due feriti, uno grave. Violento tamponamento tra due auto all'incrocio di Basiliano: due feriti. Violento tamponamento tra due auto a Basiliano: due persone ferite. Violento tamponamento tra due auto a Basiliano: feriti i conducenti. Incidente tra due auto appena fuori dal centro di Zero Branco: tre feriti. Incidente tra due auto a San Giuliano: 5 persone coinvolte, una è grave. Ne parlano su altre fonti

Incidente tra due auto appena fuori dal centro di Zero Branco: tre feriti - ZERO BRANCO (TREVISO) - Tamponamento tra due auto, questa sera, verso le 21,30 in via Sant'Alberto, appena fuori dal centro di Zero Branco, in un punto dove è presente una curva. Tre ... (ilgazzettino.it)

Tamponamento fra due auto nell’Ennese: morta una persona - L'incidente è avvenuto in direzione Catania dell’autostrada A19, al chilometro 142,200, nei pressi di Agira ... (lasicilia.it)

News A13, tamponamento a quattro a Maienfeld - Un automobilista trentenne è stato ricoverato all'ospedale cantonale di Coira per le ferite riportate in un tamponamento avvenuto mercoledì poco dopo le 16. (bluewin.ch)