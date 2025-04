Colpo di pistola alla testa di un ragazzino di 13 anni mentre è in casa col padre | è gravissimo L' arma era del fratello

anni è arrivato nella tarda serata di ieri, sabato 5 aprile, all'ospedale San Camillo di Roma in gravissime condizioni e con una ferita d'arma da fuoco alla testa. Lo. Leggo.it - Colpo di pistola alla testa di un ragazzino di 13 anni mentre è in casa col padre: è gravissimo. L'arma era del fratello Leggi su Leggo.it Un ragazzo di 13è arrivato nella tarda serata di ieri, sabato 5 aprile, all'ospedale San Camillo di Roma in gravissime condizioni e con una ferita d'da fuoco. Lo.

Colpo di pistola alla testa di un ragazzino di 13 anni: è gravissimo - Un ragazzo di 13 anni è arrivato nella tarda serata di ieri, sabato 5 aprile, all'ospedale San Camillo di Roma in gravissime condizioni e con ... (msn.com)

Roma, tredicenne in fin di vita per un colpo di pistola alla testa - La Strada del Vino in Alto Adige – tra le più antiche d’Italia – si snoda da Nalles a Salorno... Coldiretti stima gravi perdite per i produttori di vino italiani a causa dei dazi USA, con effetti sui ... (quotidiano.net)

Roma, 13enne ferito da colpo d'arma da fuoco alla testa: è in pericolo di vita - Tredicenne ferito alla testa con un colpo di arma da fuoco a Roma. Il ragazzo è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo ieri sera intorno alle 23. (msn.com)