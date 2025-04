Oltre 600 persone identificate nel weekend di controlli dei carabinieri

persone identificate e 425 i veicoli controllati nel corso del fine settimana dai carabinieri di Bologna, nell’ambito di un’intensa attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati.Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaToday. Bolognatoday.it - Oltre 600 persone identificate nel weekend di controlli dei carabinieri Leggi su Bolognatoday.it Sono 634 lee 425 i veicoli controllati nel corso del fine settimana daidi Bologna, nell’ambito di un’intensa attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati.Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaToday.

Controlli straordinari tra Barletta, Bisceglie e Canosa: oltre 600 persone identificate in 372 auto. Controlli in provincia Bat: oltre 600 persone identificate con 26 posti di blocco. Controlli straordinari del territorio nel capoluogo isontino. Movida e luoghi 'sensibili': controlli straordinari della polizia. In una settimana identificate oltre 600 persone. Roma Termini, task force della Polizia, oltre 600 persone identificate, denunciate quattro persone. Controlli straordinari, oltre 1.600 persone identificate e sanzioni per tre locali. Ne parlano su altre fonti

Operazione "viaggiare sicuri" in Emilia Romagna, 1000 persone identificate: quante erano in possesso di droga - Quasi 1000 persone identificate e oltre 200 bagagli controllati in Emilia Romagna per garantire la sicurezza ferroviaria. (virgilio.it)

Blitz all’Hotel House, oltre 200 persone identificate - Il servizio si è concentrato sulla verifica degli occupanti di alcuni immobili con regolare contratto di locazione e l’accertamento di altri risultati disoccupati, si è concluso con un totale di oltre ... (youtvrs.it)

Castelvetrano, controlli straordinari della Polizia di Stato: oltre 1400 persone identificate - Oltre 1400 persone identificate e numerosi veicoli controllati Nel mese di febbraio, grazie a questa operazione di monitoraggio e prevenzione, le forze dell’ordine hanno identificato 1467 persone, tra ... (marsalalive.it)